La sosta per le nazionali sta dando a Spalletti le risposte che cercava sul fronte degli infortunati. Dopo Francisco Conceição, tornato ad allenarsi con il gruppo già mercoledì, oggi è toccato a Nico Gonzalez riprendere il lavoro insieme ai compagni. Entrambi gli esterni dovrebbero essere a disposizione per Juventus-Venezia, in programma domenica 22 novembre alle 12:30.

Per l'argentino lo stop è durato oltre tre settimane. L'infortunio era arrivato il 22 ottobre, durante la partita contro il Rennes: una lesione di basso grado al soleo che lo ha tenuto fuori per tutto il ciclo di impegni precedenti alla sosta. Fino a ieri il rientro in gruppo era previsto per lunedì, ma il recupero ha anticipato i tempi di qualche giorno. Spalletti avrà così più tempo per valutarne la condizione e decidere se impiegarlo dal primo minuto. Nei giorni scorsi il ritorno in campo si stava già avvicinando: ora è arrivata la conferma.

Più soluzioni per l'attacco

I due recuperi arrivano in un momento in cui la squadra ha bisogno di alternative. Nell'ultimo mese la Juventus ha raccolto due vittorie, due pareggi e due sconfitte in campionato, scivolando a sei punti dal quarto posto. Il 2-2 di Firenze ha confermato la capacità di reagire, ma anche le difficoltà nel chiudere le partite.

Con Nico e Conceição nuovamente disponibili, Spalletti ritrova diverse alternative sulle fasce offensive. Si era parlato anche di un possibile tridente con l'argentino accanto a Kolo Muani e Woltemade, i due attaccanti più prolifici della stagione considerando anche le coppe. Il francese si è intanto ritagliato un ruolo centrale e ha modificato le gerarchie del reparto, tanto che tra Conceição e Zhegrova uno potrebbe partire già a gennaio.

Resta invece da attendere per Kenan Yildiz. Il turco ha completato la riabilitazione dopo il problema al quinto metatarso del piede sinistro e la prossima settimana tornerà a correre sul campo, ma il suo rientro non è previsto prima dell'inizio di dicembre.