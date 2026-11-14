Dopo Conceição, anche l'argentino ha ripreso ad allenarsi con i compagni alla Continassa. Salvo sorprese, tutti e due saranno a disposizione per la sfida di domenica 22 novembre all'Allianz Stadium.
La sosta per le nazionali sta dando a Spalletti le risposte che cercava sul fronte degli infortunati. Dopo Francisco Conceição, tornato ad allenarsi con il gruppo già mercoledì, oggi è toccato a Nico Gonzalez riprendere il lavoro insieme ai compagni. Entrambi gli esterni dovrebbero essere a disposizione per Juventus-Venezia, in programma domenica 22 novembre alle 12:30.
Per l'argentino lo stop è durato oltre tre settimane. L'infortunio era arrivato il 22 ottobre, durante la partita contro il Rennes: una lesione di basso grado al soleo che lo ha tenuto fuori per tutto il ciclo di impegni precedenti alla sosta. Fino a ieri il rientro in gruppo era previsto per lunedì, ma il recupero ha anticipato i tempi di qualche giorno. Spalletti avrà così più tempo per valutarne la condizione e decidere se impiegarlo dal primo minuto. Nei giorni scorsi il ritorno in campo si stava già avvicinando: ora è arrivata la conferma.
Più soluzioni per l'attaccoI due recuperi arrivano in un momento in cui la squadra ha bisogno di alternative. Nell'ultimo mese la Juventus ha raccolto due vittorie, due pareggi e due sconfitte in campionato, scivolando a sei punti dal quarto posto. Il 2-2 di Firenze ha confermato la capacità di reagire, ma anche le difficoltà nel chiudere le partite.
Con Nico e Conceição nuovamente disponibili, Spalletti ritrova diverse alternative sulle fasce offensive. Si era parlato anche di un possibile tridente con l'argentino accanto a Kolo Muani e Woltemade, i due attaccanti più prolifici della stagione considerando anche le coppe. Il francese si è intanto ritagliato un ruolo centrale e ha modificato le gerarchie del reparto, tanto che tra Conceição e Zhegrova uno potrebbe partire già a gennaio.
Resta invece da attendere per Kenan Yildiz. Il turco ha completato la riabilitazione dopo il problema al quinto metatarso del piede sinistro e la prossima settimana tornerà a correre sul campo, ma il suo rientro non è previsto prima dell'inizio di dicembre.
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