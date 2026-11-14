Alla Juventus il problema è evidente da settimane: tanti giocatori capaci di accendersi tra le linee, ma un solo vero centravanti. Con il mercato di gennaio sempre più vicino, torna d'attualità il nome di Alexander Sorloth. Secondo il Corriere dello Sport, l'attaccante norvegese dell'Atletico Madrid è tra le soluzioni valutate dalla dirigenza bianconera per consegnare a Spalletti la punta che manca.

Non si tratta di una pista nuova. Sorloth era già stato accostato alla Juventus nelle precedenti sessioni di mercato, senza che l'operazione arrivasse a conclusione. Questa volta, però, lo scenario potrebbe essere diverso. All'Atletico il suo spazio si è ridotto e, nelle gerarchie di Simeone, davanti a lui c'è proprio Jonathan David, girato in prestito in Spagna dalla Juventus. A complicare la stagione del norvegese è arrivato anche un infortunio muscolare. Il suo rendimento sarà valutato entro la fine dell'anno e il club madrileno potrebbe prendere in considerazione una cessione. Sorloth, intanto, si avvicina ai 31 anni.

Il nodo David e la valutazione da 30 milioni

Il punto di contatto tra i due club è proprio il canadese. Come raccontato,fissato a 25 milioni di euro. Secondo La Gazzetta dello Sport, la valutazione di Sorloth si aggira invece intorno ai 30 milioni:, da impostare già durante la finestra invernale.

Al momento resta soltanto un'ipotesi di mercato. Non ci sono stati passi ufficiali da parte dei due club e molto dipenderà anche dalle valutazioni di Simeone.

L'interesse nasce dalle esigenze tattiche della squadra. Spalletti ha trovato un equilibrio con Woltemade al centro dell'attacco e Kolo Muani spostato a destra. Una soluzione che sta funzionando, ma che potrebbe non reggere nel lungo periodo. Il recupero di Conceição e il rientro di Nico González riapriranno la concorrenza sulle fasce, mentre Zhegrova è scivolato fuori dalle rotazioni. Kolo Muani, del resto, ha già cambiato le gerarchie del reparto offensivo, ma un altro centravanti permetterebbe all'allenatore di gestire le rotazioni senza modificare gli equilibri della squadra.

L'obiettivo è avere una Juventus competitiva nell'immediato su tutti i fronti. A Torino c'è la preoccupazione di arrivare a febbraio senza più obiettivi da inseguire, come già successo nelle ultime stagioni. Per questo Spalletti vuole rinforzi capaci di incidere subito, non scommesse in prospettiva.