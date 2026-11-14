La Juventus guarda al centrocampo del futuro e punta su un profilo che a Torino conoscono già bene ai piani alti. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, Giovanni Carnevali sarebbe pronto a presentare un'offerta al Sassuolo per Darryl Bakola già nella finestra di gennaio. Il francese, classe 2007, è uno dei giovani seguiti dalla dirigenza bianconera.

Il legame tra il centrocampista e Carnevali nasce proprio durante l'esperienza di quest'ultimo al Sassuolo. Bakola è arrivato in Emilia dal Marsiglia quando l'attuale dirigente bianconero guidava ancora il club neroverde, ed era stato proprio lui a volerlo. Oggi il francese ha già collezionato 17 presenze in Serie A ed è legato al Sassuolo da un contratto fino a giugno 2030.

L'operazione in due tempi

L'idea è quella di un trasferimento invernale con permanenza in prestito in Emilia. La Juventus acquisterebbe subito il cartellino, ma, per trasferirsi a Torino soltanto in estate. Nell'offerta potrebbe essere inserito anche un giovane dellacome contropartita tecnica, ma al momento non è emerso alcun nome.

La formula andrebbe incontro anche alle esigenze del Sassuolo, che vorrebbe trattenere il centrocampista almeno fino a giugno 2027 per puntare sulla sua presenza nella corsa alla salvezza. Resta da capire quale sarà la valutazione condivisa dai due club: le cifre circolate sono differenti. Si parla di circa 35 milioni di euro, mentre un'altra stima colloca la richiesta tra i 20 e i 25 milioni.

Anche i tempi dell'eventuale operazione restano da definire. Un anticipo a gennaio non sarebbe scontato e molto dipenderà dalle condizioni di Khéphren Thuram: soltanto se il recupero del francese dovesse complicarsi, la Juventus potrebbe decidere di accelerare.