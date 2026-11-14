C'è un dato che fotografa meglio di tanti discorsi la stagione della Juventus: il miglior marcatore bianconero in Serie A è un difensore centrale. Gleison Bremer ha segnato tre gol in campionato ed è il primo della squadra in questa speciale classifica. Kolo Muani e Woltemade sono arrivati a quota quattro soltanto sommando anche le reti in Europa League. Il quadro emerge da un'analisi di Tuttosport.

Non si tratta di un exploit isolato. Dal primo gol segnato in Italia con la maglia del Torino, nel 2019, il brasiliano ha raggiunto quota 25: nessun difensore centrale dei cinque principali campionati europei ha segnato tanto nello stesso periodo. In questa stagione condivide il primato tra i difensori goleador con Upamecano del Bayern Monaco, Marquinhos del Paris Saint-Germain e Bartra del Betis.

Anche sul piano difensivo i numeri confermano il suo peso. Bremer è il giocatore della squadra che ha vinto più duelli in tutte le competizioni e in campionato si impone nel 60,9% dei contrasti a terra e nel 61,1% di quelli aerei. Percentuali da leader del reparto, che però non bastano a nascondere le difficoltà collettive.

Il problema riguarda soprattutto la tenuta difensiva. Dopo undici giornate la squadra ha incassato 12 gol, il dato peggiore degli ultimi cinque campionati allo stesso punto della stagione. Lo scorso anno erano 10, nel 2024/25 appena 7, nel 2023/24 soltanto 6 e nel 2022/23 ancora 7. Un passo indietro evidente per una formazione che ha sempre costruito le proprie ambizioni partendo dalla solidità.

Il paradosso coinvolge anche Bremer. Secondo Tuttosport, il brasiliano ha avuto responsabilità in alcune delle reti subite, con «errori di posizionamento e di lettura» nelle sfide contro Sassuolo, Lazio, Rennes e Genoa. Il difensore che riesce a fare la differenza nell'area avversaria, in alcune occasioni, non è stato altrettanto preciso nella propria.