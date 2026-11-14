La fascia sinistra resta il reparto su cui la Juventus vuole intervenire a gennaio. Tra i profili valutati ha guadagnato spazio quello di Destiny Udogie. Il terzino del Tottenham, 23 anni, sta vivendo una stagione complicata: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ha collezionato appena 296 minuti in sette partite e non è riuscito a conquistare un posto da titolare con Roberto De Zerbi, che sulla sinistra gli preferisce Andy Robertson.

La pista italiana e i rapporti con il Tottenham

Il profilo di Udogie risponde anche a una precisa strategia societaria. La dirigenza vuole, non soltanto per una questione di identità. Un numero elevato di stranieri potrebbe infatti creare difficoltà nella composizione della lista, qualora la squadra proseguisse il proprio cammino in. Ogni operazione dovrà inoltre rispettare i vincoli finanziari concordati con Nyon.

A favorire un eventuale dialogo ci sono i buoni rapporti con il Tottenham. Durante l'estate sono state concluse con gli Spurs due operazioni che hanno portato a Torino Guglielmo Vicario e Pape Sarr: un precedente che potrebbe agevolare i contatti tra i club.

Il nodo principale resta però economico. Il Tottenham, che aveva acquistato Udogie proprio dall'Udinese, preferirebbe una cessione a titolo definitivo per mettere a bilancio una plusvalenza. La Juventus valuta invece un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, in modo da rinviare una parte consistente dell'investimento all'estate del 2027.

Per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi di mercato, non di una trattativa avviata. Le posizioni dei due club restano distanti e non ci sono stati passi ufficiali.