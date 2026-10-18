Nico Gonzalez ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio di Juventus-Lazio. L'esterno argentino ha affrontato il tema del recupero dopo la partita contro il Celta Vigo, sottolineando l'importanza della sfida di questa sera e la volontà del gruppo di restare unito per raggiungere i propri obiettivi.

Nico Gonzalez a DAZN: il recupero dopo Vigo

La Juventus torna in campo a poche ore dall'impegno europeo, una situazione che richiede attenzione nella gestione delle energie fisiche e mentali. Gonzalez ha spiegato come la squadra sia consapevole dei tempi di recupero ridotti, ma pronta ad affrontare anche questo tipo di calendario.

“Siamo pronti per tutto. Sappiamo di avere meno tempo per recuperare rispetto agli altri, però ci sta: questo è il calcio e dobbiamo preparare una partita ogni due giorni. Oggi è una gara troppo importante, siamo in casa e vogliamo vincerla”.

Il messaggio di Gonzalez: “Dobbiamo essere uniti”

Nel corso dell'intervista, il giocatore bianconero ha parlato anche della necessità di mantenere la giusta mentalità per evitare di perdere punti in partite nelle quali la squadra riesce a produrre gioco, come accaduto contro il Cagliari.

“Lo sappiamo bene, non possiamo buttare punti così. Se ne parla dentro e fuori dallo spogliatoio. Però il calcio funziona così: oggi puoi fare una partita straordinaria e domani no.

Come gruppo stiamo andando forte, stiamo andando tutti sulla stessa strada. Quello è l'importante: essere uniti, positivi, una famiglia lì dentro”.