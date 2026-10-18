Juventus-Lazio, inizia la sfida della settima giornata di Serie A all’Allianz Stadium. Segui la diretta testuale LIVE con tutti gli aggiornamenti della partita.
La Juventus ospita la Lazio all’Allianz Stadium nella settima giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 20:45 per una sfida importante per il cammino dei bianconeri in campionato. Segui qui la diretta testuale LIVE con gli aggiornamenti, le occasioni e tutti gli episodi principali del match.
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