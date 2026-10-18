Juventus-Lazio, i gruppi organizzati della Curva Sud annunciano lo sciopero del tifo per protestare contro i provvedimenti dopo gli scontri del derby.
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La Juventus si prepara ad affrontare la Lazio all’Allianz Stadium, ma questa sera il sostegno sugli spalti potrebbe essere diverso dal solito. In occasione della sfida valida per la settima giornata di Serie A, in programma domenica 18 ottobre alle 20:45, i gruppi organizzati della Curva Sud hanno annunciato che non entreranno allo stadio, dando vita a una protesta legata ai provvedimenti adottati dopo gli episodi avvenuti prima dell’ultimo derby della Mole.
Juventus-Lazio, la Curva Sud sceglie lo sciopero del tifo
La decisione dei gruppi organizzati è quella di disertare la partita contro la formazione guidata da Gennaro Gattuso. Una scelta che punta a manifestare il dissenso nei confronti delle misure prese in seguito agli scontri verificatisi prima del derby del 24 maggio.
L’assenza della parte più organizzata del tifo bianconero potrebbe cambiare l’atmosfera sugli spalti dello Stadium, soprattutto in una gara importante per il cammino della Juventus in campionato.
La protesta dopo gli episodi del derby della Mole
Al centro della contestazione ci sono i provvedimenti conseguenti agli incidenti avvenuti prima della stracittadina torinese. I gruppi della Curva Sud hanno scelto di rendere pubblica la propria posizione attraverso la mancata presenza allo stadio, trasformando la partita contro la Lazio in un’occasione per ribadire il proprio dissenso.
La protesta si inserisce in un momento delicato per il rapporto tra una parte della tifoseria organizzata e le misure adottate dopo gli episodi del derby.
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