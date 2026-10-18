Juventus-Lazio, diramata la lista dei convocati bianconeri per la settima giornata di Serie A: ecco tutti i giocatori a disposizione per la gara delle 20:45.

Lorenzo Focolari

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La Juventus si prepara a tornare in campo per la settima giornata di Serie A. Questa sera, domenica 18 ottobre, i bianconeri affronteranno la Lazio all’Allianz Stadium con fischio d’inizio fissato alle 20:45. In vista dell’appuntamento, sono stati resi noti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la formazione biancoceleste.

Juventus-Lazio, la lista dei convocati

Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati per la partita dell’Allianz Stadium.

JUVENTUS | I CONVOCATI

  • 2 Celik
  • 3 Bremer
  • 4 Gatti
  • 6 Kelly
  • 7 Conceicao
  • 8 Koopmeiners
  • 9 Kolo Muani
  • 11 Zhegrova
  • 12 Douglas Luiz
  • 13 Boga
  • 15 Kalulu
  • 17 Alajbegovic
  • 20 Cambiaso
  • 22 McKennie
  • 23 Pinsoglio
  • 24 Rugani
  • 25 Vicario
  • 26 Lucumí
  • 27 Woltemade
  • 29 Sarr
  • 31 Gonzalez
  • 32 Cabal
  • 33 Neto
Juventus Continassa

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