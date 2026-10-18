Juventus-Lazio, diramata la lista dei convocati bianconeri per la settima giornata di Serie A: ecco tutti i giocatori a disposizione per la gara delle 20:45.
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La Juventus si prepara a tornare in campo per la settima giornata di Serie A. Questa sera, domenica 18 ottobre, i bianconeri affronteranno la Lazio all’Allianz Stadium con fischio d’inizio fissato alle 20:45. In vista dell’appuntamento, sono stati resi noti i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per la sfida contro la formazione biancoceleste.
Juventus-Lazio, la lista dei convocati
Di seguito l’elenco completo dei calciatori convocati per la partita dell’Allianz Stadium.
JUVENTUS | I CONVOCATI
- 2 Celik
- 3 Bremer
- 4 Gatti
- 6 Kelly
- 7 Conceicao
- 8 Koopmeiners
- 9 Kolo Muani
- 11 Zhegrova
- 12 Douglas Luiz
- 13 Boga
- 15 Kalulu
- 17 Alajbegovic
- 20 Cambiaso
- 22 McKennie
- 23 Pinsoglio
- 24 Rugani
- 25 Vicario
- 26 Lucumí
- 27 Woltemade
- 29 Sarr
- 31 Gonzalez
- 32 Cabal
- 33 Neto
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