Sono state ufficializzate le formazioni di Juventus-Lazio, sfida valida per la settima giornata di Serie A e in programma questa sera all'Allianz Stadium alle 20:45. Luciano Spalletti punta sul 3-4-2-1, con Alajbegovic e Nico Gonzalez a supporto di Kolo Muani. La squadra biancoceleste risponde invece con il 4-3-3 scelto da Gennaro Gattuso.

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Celik; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.