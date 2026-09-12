La Juventus si prepara alla sfida con il Sassuolo e Luciano Spalletti sembra aver individuato in Nico Gonzalez una delle pedine fondamentali del suo nuovo progetto. L'argentino è atteso ancora una volta dal primo minuto e, dopo un avvio positivo, può diventare sempre più importante nelle gerarchie offensive bianconere.

Spalletti punta su Nico

L'allenatore della Juventus ha mostrato fin dalle prime settimane di apprezzare le caratteristiche dell'argentino. Nico può giocare da esterno, ma anche muoversi più vicino alla punta e interpretare diverse situazioni tattiche.

Contro il Sassuolo dovrebbe partire alle spalle di Kolo Muani, insieme a Conceição e Alajbegovic. Una posizione che gli permette di avere maggiore libertà e di sfruttare inserimenti e conclusioni. Le probabili formazioni confermano la sua presenza nell'undici iniziale.

Un momento importante

La Juventus ha bisogno di giocatori capaci di assumersi responsabilità in attacco. L'assenza di Yildiz e Boga riduce le alternative a disposizione di Spalletti e aumenta inevitabilmente il peso di Nico Gonzalez.

L'argentino ha inoltre un precedente particolarmente positivo contro il Sassuolo: la Juventus segnala che ha già realizzato quattro gol in cinque partite di Serie A contro i neroverdi.

La sfida del MAPEI

La Juventus arriva alla partita con sette punti dopo le prime tre giornate, mentre il Sassuolo ha già dimostrato di essere una squadra pericolosa: i neroverdi hanno segnato in tutte le cinque gare ufficiali disputate in questa stagione.

Per Spalletti sarà quindi fondamentale trovare equilibrio, ma anche aumentare la produzione offensiva. Nico Gonzalez può essere uno degli uomini chiamati a fare la differenza.