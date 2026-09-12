Sassuolo-Juventus sarà una partita particolare soprattutto per Vasilije Adzic. Il centrocampista montenegrino, passato in estate in prestito ai neroverdi dopo due stagioni trascorse a Torino, si prepara ad affrontare per la prima volta da avversario i suoi ex compagni. Alla vigilia della sfida, Adzic ha raccontato a Sassuolo Channel le sensazioni in vista del match.

Adzic sfida il suo passato

“Il match contro la Juve? Sarà una partita molto strana per me perché fino a un mese fa giocavo con i calciatori della Juventus. Sono stato con loro per due anni”, ha spiegato il centrocampista.

Adzic conosce bene l'ambiente bianconero e molti dei giocatori che ritroverà dall'altra parte del campo: “Li conosco bene, conosco tutti e conosco tutto l’ambiente. Sarà una partita molto speciale per il mio cuore”.

Il sentimento lascerà però spazio alla voglia di vincere quando inizierà la partita. “Cercherò di batterli e di fare tutto quello che posso per prendere i punti. Per questo giochiamo a calcio: per vincere e fare il meglio possibile”, ha aggiunto.

La scelta Sassuolo

Il centrocampista ha poi spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare la nuova esperienza in neroverde, soffermandosi anche sul rapporto instaurato con Alberto Aquilani.

“Da tutti i giocatori che sono passati da qui ho sempre sentito parlare benissimo di questo club. Prima di venire ho parlato con Aquilani e mi ha spiegato il suo sistema di gioco: vuole giocare sempre la palla e mi è piaciuto dal primo giorno”, ha raccontato Adzic.

Un elemento che ha inciso nella sua scelta è stata anche la fiducia ricevuta fin da subito: “Ho sentito subito la sua fiducia”.

“Abbiamo una squadra forte”

Adzic sembra inoltre aver ricevuto impressioni molto positive dalle prime settimane vissute a Sassuolo. Il montenegrino ha sottolineato la qualità presente all'interno della rosa e le ambizioni della squadra.

“Abbiamo una squadra forte, sono rimasto anche un po’ sorpreso dalla qualità che abbiamo, possiamo fare grandi cose insieme”, ha concluso.

Ora, però, sarà il campo a parlare. Sassuolo-Juventus rappresenterà per Adzic un appuntamento speciale, ma anche l'occasione per dimostrare alla sua ex squadra di essere cresciuto durante l'esperienza in bianconero.