Teun Koopmeiners torna titolare contro il Sassuolo: l’olandese è chiamato a dare una risposta importante a Spalletti dopo l’infortunio di Locatelli.
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La Juventus si prepara alla trasferta di Reggio Emilia con una necessità sempre più evidente: trovare nuovi protagonisti. L’infortunio di Manuel Locatelli ha complicato ulteriormente la situazione a centrocampo e Luciano Spalletti dovrà affidarsi agli uomini rimasti a disposizione. Tra questi c’è Teun Koopmeiners, chiamato a un passaggio importante della sua stagione.
Koopmeiners, ora non può più sbagliare
L’olandese dovrebbe partire dal primo minuto contro il Sassuolo, al fianco di Douglas Luiz. Una responsabilità maggiore per un giocatore dal quale la Juventus si aspetta molto, soprattutto considerando l’investimento fatto su di lui.
L’assenza di Locatelli aumenta ulteriormente il peso delle sue prestazioni. Koopmeiners dovrà infatti contribuire sia alla costruzione del gioco sia alla fase di inserimento, provando a garantire quella qualità che in questo momento serve come non mai alla squadra.
Spalletti gli dà fiducia
Il tecnico bianconero continua a puntare sulle sue qualità e la scelta di confermarlo nella formazione titolare rappresenta un segnale preciso. Spalletti vuole trovare il modo di valorizzare Koopmeiners all’interno del nuovo centrocampo, anche modificandone compiti e posizione.
Accanto a lui ci sarà Douglas Luiz, mentre Pape Matar Sarr potrebbe rappresentare una soluzione dalla panchina dopo il ritorno in gruppo. McKennie, invece, resta in dubbio.
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