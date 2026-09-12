Barbara Bonansea e la Juventus Women si separano, almeno temporaneamente. Dopo nove stagioni in bianconero, l'attaccante classe 1991 è pronta a vivere una nuova esperienza oltreoceano: la numero 11 ha rinnovato il proprio contratto con il club fino al 30 giugno 2028 e si trasferisce in prestito al San Diego Wave, formazione californiana della National Women's Soccer League.

Il comunicato della Juventus

Di seguito il comunicato ufficiale del club, che ripercorre la straordinaria storia di Bonansea in bianconero:

“Dopo nove stagioni trascorse a scrivere la storia della Juventus Women, Barbara Bonansea vestirà dei colori diversi rispetto a quelli bianconeri.

La numero 11 prolunga il suo accordo con il nostro Club fino al 30 giugno 2028 e, contestualmente, passa in prestito al San Diego Wave, squadra californiana che milita nella National Women’s Soccer League.

Barbara incarna l'essenza stessa di questa squadra: arrivata a Torino nell'estate del 2017, tra le primissime a credere nel progetto Juventus Women, ha tracciato solchi indelebili su ogni campo, diventando negli anni volto e anima di una squadra.

Quella tra Barbara e la Juventus è una storia d'amore calcistica, che si intreccia col destino. Portano infatti la sua firma sia la primissima rete in assoluto delle bianconere in Serie A – siglata il 30 settembre 2017 contro l’Atalanta Mozzanica – sia il primo storico gol in UEFA Women’s Champions League, arrivato nel settembre 2018 con una splendida doppietta contro il Brondby.

Dal primo incontro ufficiale di fine agosto 2017 – quando le bastarono appena otto minuti per graffiare la gara e iniziare a scrivere la sua storia in bianconero – la sua classe e la sua fantasia sono diventate una certezza incrollabile. Con quel talento puro, la falcata inconfondibile e un carisma travolgente, la numero 11 ha guidato la squadra a suon di prodezze, strappi decisivi e gol indimenticabili, prendendosi la scena e il cuore del popolo bianconero.

I numeri, d'altronde, sono il riflesso di un cammino leggendario: con 249 presenze ufficiali, Barbara guarda tutte dall'alto sul gradino più alto del podio come primatista all-time per gare giocate nella storia della Juventus Women. A queste si aggiungono 96 reti e un palmarès straordinario impreziosito da ben 16 trofei: 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane e 1 Serie A Women's Cup.

Adesso ad attenderla c’è la sfida oltreoceano nella NWSL statunitense: in bocca al lupo per questa avventura, Barbara!”