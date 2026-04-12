NEXT GEN| Juventus Next Gen-Guidonia Montecelio 1-0

Vittoria pesante ad Alessandria

La Juventus Next Gen supera 1-0 il Guidonia Montecelio e conquista tre punti fondamentali per la classifica. Decisiva la prima rete in bianconero di Adin Licina, che consente alla squadra di Massimo Brambilla di salire al quinto posto a quota 51 punti, scavalcando il Pineto.

Avvio difficile e reazione bianconera

L’inizio è complicato, con la difesa juventina chiamata agli straordinari: provvidenziali le chiusure dei fratelli Scaglia e soprattutto il salvataggio sulla linea di Van Aarle su Spavone. Superata la pressione iniziale, la Next Gen prende campo e costruisce le prime occasioni con Filippo Scaglia di testa su corner e con le spinte sugli esterni di Puczka e Pagnucco.

Licina protagonista prima dell’intervallo

Nel finale di primo tempo cresce la pericolosità dei bianconeri e si accende Licina: prima un destro bloccato da Stellato, poi un diagonale fuori di poco su assist di Guerra. Anche Oboavwoduo sfiora il vantaggio. Il primo tempo si chiude sullo 0-0 ma con una Juventus in evidente crescita.

La perla che decide il match

La ripresa segue lo stesso copione e al 61’ arriva l’episodio decisivo: Faticanti serve Licina che lascia partire un mancino splendido sotto l’incrocio. È un gol di altissima qualità, il primo in maglia juventina per il classe 2007, che vale l’1-0.

Gestione matura nel finale

Nel finale la Next Gen controlla con lucidità. Van Aarle è ancora decisivo in difesa, mentre Puczka e Licina sfiorano il raddoppio. Brambilla inserisce forze fresche con Anghelè, Cerri e Amaradio. I minuti di recupero scorrono senza particolari rischi: al triplice fischio può partire la festa bianconera.