NEXT GEN| Juventus-Guidonia Montecelio, i convocati di Brambilla

La Juventus Next Gen, scenderà in campo tra pochi minuti per la gara casalinga contro il Guidonia Montecelio. I bianconeri già certi di un posto ai playoff, proveranno ad ottenere i tre punti per migliorare il sesto posto attualmente occupato.
Dall’altra parte, la squadra laziale arriva al match di oggi reduce da tre pareggi consecutivi, e vede distante l’ottavo posto(posizione valida per accedere ai playoff) cinque punti.
I convocati di Brambilla
1 Scaglia S.
5 Macca
7 Puczka
8 Owusu
9 Deme
10 Anghelè
11 Amaradio
15 Savio
16 Faticanti
17 Guerra
18 Brugarello
19 Oboavwoduo
21 Gunduz
22 Mangiapoco
23 Scaglia F.
24 Van Aarle
26 Pagnucco
29 Fuscaldo
30 Mazur
32 Licina
39 Cerri
41 Cudrig