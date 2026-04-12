JuveNews.eu
Pubblicità

NEXT GEN| Juventus-Guidonia Montecelio, i convocati di Brambilla

Stefania Palminteri – 12 Aprile, 12:14

Massimo Brambilla

Juventus Next Gen e Guidonia Montecelio si affrontano nella gara valida per la 36ª giornata di campionato. Calcio d’inizio alle ore 12:30.

La Juventus Next Gen, scenderà in campo tra pochi minuti per la gara casalinga contro il Guidonia Montecelio. I bianconeri già certi di un posto ai playoff, proveranno ad ottenere i tre punti per migliorare il sesto posto attualmente occupato.

Dall’altra parte, la squadra laziale arriva al match di oggi reduce da tre pareggi consecutivi, e vede distante l’ottavo posto(posizione valida per accedere ai playoff) cinque punti.

 

I convocati di Brambilla

1 Scaglia S.

5 Macca

7 Puczka

8 Owusu

9 Deme

10 Anghelè

11 Amaradio

15 Savio

16 Faticanti

17 Guerra

18 Brugarello

19 Oboavwoduo

21 Gunduz

22 Mangiapoco

23 Scaglia F.

24 Van Aarle

26 Pagnucco

29 Fuscaldo

30 Mazur

32 Licina

39 Cerri

41 Cudrig