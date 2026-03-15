È da poco finito il match in quel di Forlì con il risultato di 2-2. La Juve Next Gen si dividono la posta in palio con gli emiliani. Un punto tutto sommato buono per i bianoneri, che restano ottavi in classifica con 43 punti, e dunque in piena zona playoff. Il Forlì, invece, si porta a quota 35 punti in graduatoria, con l’obiettivo salvezza sempre più vicino.
NEXT GEN| Forlì-Juve 2-2: bianconeri ancora in zona playoff
Stefania Palminteri – 15 Marzo, 17:23
Da poco è terminato il match di Serie C Forlì-Juve Next Gen con il risultato di 2-2. Fondamentali le reti di Anghelé e Puczka