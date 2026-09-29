Norberto Neto è nuovamente un giocatore della Juventus. A nove anni dalla conclusione della sua prima esperienza a Torino, il portiere brasiliano ha firmato con il club bianconero ed è pronto a iniziare una nuova avventura. Un ritorno che, come raccontato dallo stesso estremo difensore, ha qualcosa di speciale e quasi irreale.

Neto, il ritorno in bianconero

Nel 2015 Neto era arrivato alla Juventus dalla Fiorentina. Oggi torna a Torino con un bagaglio di esperienza molto più importante e con un compito preciso: completare il reparto dei portieri dopo il grave infortunio rimediato da Kamil Grabara.

Il brasiliano ha raccontato le sensazioni provate nel ritrovare un ambiente già conosciuto, descrivendo il suo ritorno come qualcosa di molto familiare: “È come rivivere un déjà-vu”, ha spiegato Neto nel suo primo giorno della nuova esperienza juventina.

“Spalletti mi ha chiamato dal Brasile”

Dietro il ritorno di Neto c’è anche Luciano Spalletti. Il nuovo portiere bianconero ha infatti raccontato un retroscena relativo al contatto avuto con l’allenatore, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Neto ha spiegato di essere stato contattato direttamente da Spalletti mentre si trovava in Brasile e di aver accettato immediatamente la proposta della Juventus: “Sono davvero felice e ringrazio tutti per questa opportunità. Spalletti mi ha telefonato quando ero in Brasile e mi ha chiesto se fossi disponibile a tornare. Naturalmente ho detto subito di sì”.

Il brasiliano è così pronto a rimettersi a disposizione della Juventus, nove anni dopo la sua prima esperienza in bianconero.