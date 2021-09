Nedved: “Abbiamo giocato meglio contro il Milan che in Champions. Rinnovo Dybala? Siamo fiduciosi”

Le parole del dirigente

La Juventus sta per scendere in campo in casa dello Spezia, con la squadra di Massimiliano Allegri che cercherà di ottenere la prima vittoria nella massima serie. I bianconeri sono reduci da due pareggi e due sconfitte nelle prime quattro giornate di campionato, e sono alla ricerca dei primi tre punti per iniziare a risalire la classifica. A pochi minuti dal fischio d'inizio il Vicepresidente della Juventus Pavel Nedved ha parlato intervistato dai microfoni di DAZN.