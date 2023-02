La moviola di Nantes-Juventus: Sanchez dirige con attenzione

La Juventus ha battuto per 3-0 il Nantes in Francia e ha conquistato l'accesso agli ottavi di Europa League . La squadra arbitrale, composta dal direttore di gara Josè Maria Sanchez , dai guardalinee Raúl Cabañero e Iñigo Prieto, dal quarto uomo Pablo González Fuertes, e dai Varisti Juan Martínez Munuera e Ignacio Iglesias Villanueva, ha svolto un buon lavoro .

Al 62' contatto sospetto in area, con sbracciata di un difensore francese su Kean, che però cade dopo. Contatto al limite, l'arbitro lascia correre. Nell'azione del 3-0 di Di Maria, il Var verifica che i contatti avvenuti in area sono tutti regolari. La Goal Line Technology invece dimostra in modo inequivocabile come la palla abbia superato la linea.