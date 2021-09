Morata: “E’ un momento difficile. Bisogna lavorare e onorare la maglia”

L'attaccante spagnolo ha suonato la carica sui social

Non riesce ancora a vincere in campionato la Juve di Max Allegri che, non va oltre l'1-1 in casa contro il Milan e fallendo di fatto una delle prime opportunità per accorciare in classifica sui rossoneri. E' stata una gara ben giocata dalla Juve per piu di un ora di gioco, salvo poi crollare nei minuti finali e favorendo di fatto il ritorno del Milan che nei minuti finali ha rischiato anche di portarla a casa se non fosse stato per un vero e proprio miracolo di Szczesny che, si fa perdonare in parte degli errori commessi nelle gare precedenti.