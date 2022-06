Morata, futuro all’Atletico? Cerezo: “Felici di riaccoglierlo”

Il presidente dell'Atletico Madrid ha commentato il ritorno del calciatore spagnolo dal prestito alla Juventus e del suo futuro nella squadra

redazionejuvenews

La Juventus, dopo una stagione nettamente sottotono, si sta muovendo sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri il prossimo anno, quando ai bianconeri non saranno ammessi ulteriori passi falsi. Dopo due anni lontani dallo Scudetto infatti, gli uomini del tecnico toscano dovranno cercare di tornare ad alzare lo Scudetto al cielo, evitando di ripetere le figure fatte negli ultimi due anni. Per questo i bianconeri si stanno muovendo sul mercato, per cercare di regalare al tecnico toscano la miglior squadra possibile, per cercare di competere ai massimi livelli. Se gli arrivi di Pogba e DiMaria sembrano ormai chiusi, e manca solo l'ufficialità per renderli nuovi giocatori della Juventus, anche sul fronte uscite i bianconeri si stanno muovendo.

Insieme agli addii di Chiellini e Dybala, anche Alvaro Morataha lasciato Torino per la seconda volta, anche se in questa situazione sembra più complicato del passato un suo possibile ritorno. Juventus ed Atletico Madrid starebbero infatti lavorando per una soluzione che soddisfi tutte le parti, anche se le parole del Presidente dei Colchonerso Enrique Cerezo, non fanno presagire niente di buono per i bianconeri: "Come ogni club, anche noi dobbiamo rispettare regole e impegni economici. Tutti hanno bisogno di vendere per comprare, noi dovremo farlo per 40 milioni di euro. Questa è la nostra situazione, la finestra di mercato sarà molto complicata. Morata e Saúl hanno rispettato il contratto con altri club, sono tornati qui e saremo felici di riaverli".

Parole che fanno storcere il naso a Torino, con la dirigenza che potrebbe decidere di abbandonare la pista che porta all'ex numero 9 per cercare un altro attaccante, per far rifiatare Vlahovic. Morata, dal canto suo, ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo a Torino, ma la volontà del club spagnolo potrebbe costringerlo a tornare in Spagna per rimanere a Madrid.