Un'occasione sfumata

La crescita di Renato Veiga continua a impressionare. Il difensore portoghese si è ritagliato un ruolo sempre più importante sia a livello di club sia con la Nazionale, confermando le qualità che aveva già mostrato durante la sua esperienza alla Juventus. Oggi il centrale è uno dei punti di riferimento del Portogallo e al Mondiale è riuscito a conquistare una maglia da titolare davanti a concorrenti di alto livello. Una dimostrazione di personalità e maturità che non è passata inosservata. Per molti osservatori, caratteristiche come leadership, sicurezza e capacità di guidare il reparto sarebbero state particolarmente utili alla Juventus, soprattutto in una stagione in cui la difesa ha spesso mostrato limiti e discontinuità. Il percorso di crescita del portoghese rende ancora più evidente il rimpianto per una permanenza mai concretizzata.

Perché la Juventus non lo ha riscattato

Veiga era arrivato a Torino nel gennaio 2025 in prestito dal Chelsea. Con la maglia bianconera aveva collezionato 15 presenze tra campionato e competizioni europee, lasciando intravedere qualità interessanti e ampi margini di miglioramento. L'accordo tra i due club, però, non prevedeva alcuna opzione di riscatto. Al termine della stagione la Juventus ha provato a informarsi per acquistare il giocatore a titolo definitivo, ma le richieste economiche del Chelsea hanno immediatamente complicato l'operazione. Il club inglese ha fissato una valutazione molto elevata, ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera. Di fronte a una cifra considerata fuori portata, la Juventus ha deciso di interrompere i contatti e orientarsi verso altri obiettivi di mercato. La valutazione richiesta dal Chelsea è stata il principale ostacolo alla permanenza del difensore a Torino. Un prezzo che, ad oggi, sarebbe stato giustificato.

L'esplosione tra Villarreal e Portogallo

Dopo l'addio alla Juventus, Veiga ha proseguito la propria crescita con il Villarreal. In Spagna è diventato rapidamente un titolare fisso, contribuendo in maniera determinante alla qualificazione del club alla Champions League. Le sue prestazioni hanno attirato l'attenzione anche in ambito internazionale. Con il Portogallo il difensore ha guadagnato sempre più spazio fino a diventare una presenza costante nelle scelte del commissario tecnico. La conferma è arrivata al Mondiale, dove è stato schierato titolare nella gara d'esordio contro la Repubblica Democratica del Congo. Una scelta che certifica la fiducia dello staff tecnico nei suoi confronti e il livello raggiunto dal giocatore. A soli 22 anni, Veiga viene ormai considerato uno dei difensori più promettenti del panorama europeo. Le sue prestazioni continuano a crescere e il suo valore di mercato è aumentato sensibilmente negli ultimi mesi. La Juventus ha scelto di non investire su di lui, ma il percorso intrapreso dal portoghese dimostra quanto il suo potenziale fosse reale.