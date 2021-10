Moggi gela la Juve: “Ho parlato con Donnarumma e non verrà a Torino”

L'ex ds bianconero ha svelato un clamoroso andddoto riguardante Donnarumma

SU RAIOLA - "Lo chiamavano il "pizzaiolo", lui è nato con me. Ho visto in lui la furbizia di addentrarsi nel campo di calcio, è diventato uno dei procuratori migliori. Ha un carattere eccellente. Con Mino ho costruito la Juventus del 2005-2006, una squadra imbattibile. L'ho mandato a prendermi persino Emerson dalla Roma, e non era lui il procuratore. Se saputo utilizzare, può diventare importante per un club. In quel momento è nato Mino Raiola, ed io sono il fautore di quella nascita. Ho fatto l'osservatore per venti anni, questo mi ha portato ad avere grande conoscenza di calciatori. Paolo Rossi, Causio, Cuccureddu, c'è una sfilza di giocatori scoperti. Ma devo dire che giravo molto, ci vuole anche fortuna nel trovarli. I giocatori bravi non li scoprono i procuratori, ma lo fanno da soli, basta solo girare e scovarli".