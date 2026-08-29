L'avventura di Fabio Miretti alla Juventus si interrompe, almeno per il momento. Il centrocampista classe 2003 lascia Torino e si trasferisce ufficialmente al Besiktas, pronto a iniziare una nuova esperienza nel campionato turco.

Il giocatore si trasferisce a Istanbul con la formula del prestito fino al 30 giugno 2027. Nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha voluto salutare Miretti, ripercorrendo il lungo percorso del centrocampista in bianconero, iniziato quando aveva appena otto anni.

Il saluto della Juventus a Miretti

La Juventus ha ricordato la crescita del centrocampista attraverso il Settore Giovanile e la Next Gen, fino all'approdo in Prima Squadra.

“Avventura oltreconfine per Fabio Miretti: il centrocampista classe 2003 giocherà la stagione 2026/2027 in Turchia con la maglia del Besiktas, dove si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027. Il suo percorso con la Juventus parte dall'età di otto anni ed è proseguito tappa dopo tappa attraverso un percorso di crescita che l'ha visto protagonista nel Settore Giovanile e nella Next Gen, fino al definitivo salto in Prima Squadra”.

La nota prosegue: “Dal giorno del suo debutto tra i grandi nel dicembre 2021, Fabio ha collezionato 106 presenze e 3 reti complessive in maglia bianconera, con 31 apparizioni nel corso dell'ultima stagione. Ora per lui si aprono le porte di un'esperienza internazionale nel campionato turco. Buona fortuna per questa nuova avventura, Fabio!”.

Le cifre dell'operazione Miretti-Besiktas

La Juventus ha comunicato anche i dettagli economici dell'accordo con il club turco. Miretti si trasferisce al Besiktas in prestito oneroso fino al 30 giugno 2027 per 2 milioni di euro, oltre a 100mila euro di oneri accessori.

Nell'intesa è presente inoltre il diritto di riscatto in favore del Besiktas, che potrà acquistare il centrocampista a titolo definitivo versando 13 milioni di euro, cifra che sarà pagabile in tre esercizi.

L'avventura turca di Miretti è dunque ufficialmente iniziata. Il centrocampista saluta temporaneamente la Juventus dopo un percorso lungo e importante, con l'obiettivo di trovare continuità e minutaggio nel Besiktas prima di conoscere quello che sarà il suo futuro al termine della stagione.