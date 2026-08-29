La trattativa per portare Franck Kessié alla Juventus entra nelle ore più importanti. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, quella odierna potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro del centrocampista ivoriano.

La dirigenza bianconera ritiene di aver fatto tutto il possibile per provare a chiudere l’operazione e adesso vuole una risposta definitiva. La Juventus non intende più rimanere appesa ad una trattativa senza conoscere con certezza la decisione del giocatore.

Kessié, prima l’agente poi il confronto diretto

Il passaggio chiave sarà rappresentato dal contatto diretto con Kessié. Prima Giovanni Carnevali e Ricky Massara parleranno con il procuratore del calciatore, poi è previsto il confronto direttamente con il centrocampista.

Un faccia a faccia che servirà soprattutto a capire quanto sia concreta la volontà dell’ex Milan di vestire la maglia bianconera. Finora Kessié avrebbe sempre messo la Juventus al primo posto tra le proprie preferenze.

La Juventus vuole una risposta definitiva

Ed è proprio da questa certezza che la Juventus vuole ripartire. Se Torino è davvero la destinazione preferita da Kessié, allora per i bianconeri è arrivato il momento di trasformare le intenzioni in fatti e provare a raggiungere l’accordo definitivo.

Il mercato, però, non aspetta e la concorrenza resta un fattore da considerare. Per questo motivo le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se l’operazione Kessié-Juventus potrà finalmente arrivare alla fumata bianca oppure se la trattativa subirà un nuovo rallentamento.