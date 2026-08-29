La Juventus Women saluta ufficialmente Michela Cambiaghi. L'attaccante lascia il club bianconero dopo una sola stagione e si trasferisce a titolo definitivo all'Inter.

Arrivata a Torino nell'estate del 2025, Cambiaghi ha chiuso la sua esperienza in bianconero con 34 presenze complessive e 7 reti tra tutte le competizioni, contribuendo anche alla conquista della Supercoppa Italiana e della Serie A Women's Cup.

Il comunicato della Juventus Women

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha annunciato la cessione dell'attaccante all'Inter:

“Dopo una stagione si separano le strade della Juventus Women e di Michela Cambiaghi: l'attaccante si trasferisce a titolo definitivo all'Inter.

Arrivata a Torino nell'estate 2025, Michela saluta il Club bianconero dopo un'annata in cui ha messo a disposizione della squadra le sue capacità offensive e il suo spirito di sacrificio. Nel corso dell'ultima stagione, l'attaccante ha collezionato 34 presenze complessive tra tutte le competizioni, mettendo a segno 7 reti e contribuendo alla conquista della Supercoppa Italiana e della Serie A Women’s Cup.

In bocca al lupo per il futuro, Michela!”.