Mercato Juve, sogno Milinkovic-Savic: servono prima tre cessioni

La permanenza di Rabiot alla Juve non escluderebbe l'arrivo di Milinkovic-Savic: prima però i bianconeri devono cedere tre esuberi in mediana

La permanenza di Adrien Rabiot alla Juventus non escluderebbe categoricamente l'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio . Come riportato da calciomercato.it, molto dipenderebbe dalla bravura del direttore sportivo Giovanni Manna di trovare una sistemazione per gli esuberi del centrocampo.

Infatti, dopo aver trovato l'accordo con il Tottenham per Dejan Kulusevski, servirà trovare degli acquirenti concreti per Denis Zakaria, Weston Mckennie e Arthur. Il caso più spinoso sarebbe proprio il terzo, nel quale ancora non sarebbero emerse pretendenti realmente interessate a esclusione di club sudamericani, i quali non possono arrivare a determinate cifre d'ingaggio.