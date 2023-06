Mercato Juve, Pulisic nome ancora caldo: sul giocatore c’è anche il Milan

La Juventus non avrebbe ancora abbandonato la pista che porta a Pulisic del Chelsea: sul giocatore c'è la concorrenza in Serie A del Milan

Parsa in raffreddamento negli ultimi tempi, la Juventus non avrebbe in realtà rinunciato alla possibilità di portare a Torino Christian Pulisic. Nel grande restyling della prossima stagione, nessun attaccante bianconero può dirsi sicuro di rimanere nella prossima stagione. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, in questa fase di mercato il club tiene aperta ogni eventualità.