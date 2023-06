Mercato Juve, mistero Morata: Milan interessato ma trattativa difficile

Rebus Alvaro Morata. Questo è quello che si apprende dopo il servizio di Sportmediaset dedicato all'attaccante dell'Atletico Madrid. L'attaccante spagnolo, che rimane un opzione possibile anche per un terzo ritorno alla Juventus, pare ora uno dei principali obiettivi del Milan. Le notizie che però giungono sulla trattativa continuerebbero a essere discordanti. A partire da quella di alcuni giorni fa, per il quale Morata pareva fosse in procinto di firmare un rinnovo di contratto con l'inserimento di una clausola da 10 milioni di euro. Una cifra estremamente abbordabile, anche troppo considerando gli attuali standard di spesa per un giocatore ancora nel pieno della carriera e considerato uno dei migliori attaccanti in circolazione. Inoltre, una clausola di questo tipo vanificherebbe il senso stesso di un contratto. La richiesta dell'Atletico Madrid si dice che invece possa anche sfiorare i 30 milioni di euro: una cifra più consona al valore dell'attaccante ma che rischierebbe di sfiduciare gli acquirenti.