Mercato Juve, doppio colpo sfumato sul gong! Di chi si tratta

redazionejuvenews
3 Settembre, 13:32
Negli ultimi giorni di mercato la Juve è stata scatenata. Prima del gong, tuttavia, sono saltati due acquisti

La Juve ha visto sfumare due occasioni di mercato nei giorni finali della sessione estiva, che avrebbero potuto rinforzare la squadra. Nonostante gli arrivi di Edon Zhegrova e Lois Openda, la dirigenza bianconera avrebbe voluto rafforzare maggiormente la squadra di Igor Tudor.

Dopo l’uscita di Nicolò Savona, i bianconeri si erano mossi su Sacha Boey del Bayern Monaco e Sofyan Amrabat, ma entrambe le trattative sono fallite all’ultimo momento. Per l’esterno bavarese la Vecchia Signora aveva allacciato i contatti, ma i tedeschi hanno bloccato qualsiasi tipo di trattativa, scegliendo di non lasciarlo partire.

In extremis, i bianconeri aveva valutato anche il centrocampista marocchino. Il marocchino lasciò la Fiorentina per il Man United (in prestito) per poi trasferirsi definitivamente al Fenerbahce. Tornato dal prestito al Betis Siviglia, è stato proposto alla Juve negli ultimi giorni di mercato, ma alla fine la trattativa non ha avuto seguito. Alla fine, il club andaluso ha chiuso l’operazione con un trasferimento definitivo.

