Weston McKennie si gode la vittoria della Juventus contro il Lecce, ma non nasconde la necessità di migliorare. Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il centrocampista statunitense ha commentato il successo per 2-0, soffermandosi sulla prestazione della squadra, sul suo primo gol stagionale e sull'importanza di ritrovare continuità in un momento complicato.

McKennie: “L'importante è vincere questa partita”

Il centrocampista bianconero ha sottolineato soprattutto il valore dei tre punti, pur riconoscendo che la squadra avrebbe potuto gestire meglio la ripresa.

“Sì, ma l'importante è vincere questa partita. In qualche maniera, tre punti sono tre punti. Certo, siamo la Juventus e vogliamo giocare bene e controllare le partite, però, come ho detto, l'importante è vincere. Il primo tempo è stato buonissimo, abbiamo giocato bene. Nel secondo tempo potevamo fare un po' meglio, però abbiamo portato a casa tre punti e questo è ciò che conta”.

“Provo sempre a dare il 100%”

“Io sono sempre a disposizione della mia squadra, del mister, dei compagni, dei tifosi e del club. Provo sempre a dare il 100%, il massimo di me stesso. Anche domenica avrei potuto fare meglio nel secondo tempo, però ho segnato e sono felice di aver realizzato il mio primo gol stagionale e di aver aiutato la mia squadra. Quindi sì, è importante”.

Juventus, McKennie chiede continuità

Infine, il centrocampista ha indicato la strada da seguire per superare le difficoltà e dare seguito al successo contro il Lecce.

“Sì, certo. È un momento di difficoltà e ci sono tante persone che parlano dall'esterno. Noi dobbiamo concentrarci sulle cose che possiamo controllare: quello che succede in campo, nello spogliatoio e alla Continassa. Dobbiamo guardare avanti. Ho lavorato tanto questa settimana e abbiamo vinto questa partita, però dobbiamo tornare a Torino e rivedere i video, analizzando le cose che possiamo fare meglio. La stagione è lunga e dobbiamo continuare a lavorare e a trovare la giusta intesa in campo e vincere le partite”.