La Juventus inizia a programmare le mosse per il mercato invernale, con l'obiettivo di intervenire nei reparti che hanno evidenziato maggiori necessità. La priorità della dirigenza bianconera è individuare un terzino sinistro e, soprattutto, un centravanti d'area di rigore in grado di aumentare il peso offensivo della squadra. Tra i nomi finiti sotto osservazione c'è quello di Folarin Balogun, attaccante americano del Monaco che, secondo le indiscrezioni, starebbe spingendo per lasciare il club francese.

Balogun nel mirino della Juventus: la strategia per gennaio

La ricerca di un centravanti rappresenta uno dei temi centrali in vista della prossima sessione di calciomercato. La Juventus è alla ricerca di un profilo capace di garantire presenza in area, concretezza sotto porta e nuove soluzioni per Luciano Spalletti. In questo scenario, Balogun potrebbe diventare un'opportunità da valutare attentamente.

L'attaccante statunitense sarebbe infatti in rotta con il Monaco e intenzionato a cambiare aria. Una situazione che potrebbe aprire nuovi scenari in vista di gennaio, anche se resta da capire quali saranno le richieste della società francese e se esisteranno le condizioni per avviare una trattativa concreta.

Oltre al reparto offensivo, la dirigenza bianconera dovrà valutare anche il rinforzo sulla corsia sinistra. L'intenzione è intervenire in maniera mirata, cercando giocatori in grado di aumentare la qualità e le alternative a disposizione dell'allenatore.

Spalletti aspetta Ekhator: l'attacco bianconero sotto esame

In attesa del mercato, Spalletti dovrà cercare di ottenere il massimo dagli attaccanti già presenti in rosa. Un aiuto potrebbe arrivare da Ekhator, il cui rientro definitivo dopo la sosta per le nazionali di novembre consentirà allo staff tecnico di valutarne meglio le potenzialità e il contributo alla causa bianconera.

La Juventus, tuttavia, sembra intenzionata a valutare con attenzione le opportunità offerte dal mercato invernale. L'eventuale arrivo di un centravanti di caratura internazionale permetterebbe di ampliare le soluzioni offensive e provare a superare le difficoltà realizzative emerse in questa prima parte di stagione.

Balogun resta uno dei profili da seguire in vista di gennaio. Molto dipenderà dagli sviluppi della sua situazione al Monaco e dalla possibilità di trovare un'intesa che soddisfi tutte le parti coinvolte.