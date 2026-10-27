La Juventus osserva con attenzione le novità che arrivano dall'infermeria del Napoli in vista dello scontro diretto del 1° novembre. Massimiliano Allegri deve infatti fare i conti con una doppia tegola che rischia di condizionare le sue scelte: Benoit Badiashile e Leonardo Spinazzola sono alle prese con problemi muscolari e potrebbero saltare la sfida contro i bianconeri.

Badiashile rischia uno stop fino a dicembre

La situazione più delicata riguarda Benoit Badiashile. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio grado al retto femorale della coscia destra. Per il difensore si prospetta uno stop prolungato, con un rientro stimato soltanto per l'inizio di dicembre.

Un'assenza pesante per Allegri, che dovrà rinunciare al centrale per diverse settimane e rivedere le rotazioni nel reparto arretrato. Il suo recupero in vista della partita contro la Juventus appare quindi complicato.

Anche Spinazzola è ai box: salta la Juventus?

Non arrivano notizie positive neppure sul fronte Leonardo Spinazzola. L'esterno ha riportato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra e dovrà fermarsi per recuperare dall'infortunio.

Spinazzola salterà certamente la gara contro il Monza e, secondo le indicazioni disponibili, anche il successivo confronto con la Juventus. Un'altra possibile assenza importante per il Napoli, che rischia di perdere un'opzione sulla corsia laterale proprio in vista di una sfida delicata.

Juventus, un possibile vantaggio in vista dello scontro diretto

Le condizioni di Badiashile e Spinazzola rappresentano un fattore da seguire con attenzione in casa bianconera. Se le due assenze saranno confermate anche per la partita del 1° novembre, Allegri dovrà trovare soluzioni alternative per affrontare la Juventus.

Per la squadra bianconera si tratta di una situazione da monitorare nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori. La loro eventuale indisponibilità potrebbe infatti incidere sulle scelte del Napoli in vista dello scontro diretto.