Massimiliano Allegri squalificato per due giornate dopo il rosso contro la Roma: salterà Monza-Napoli e la trasferta contro la Juventus.
Massimiliano Allegri non sarà in panchina per la sfida contro la Juventus, in programma il primo novembre a Torino. L'allenatore del Napoli ha ricevuto due giornate di squalifica dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nei minuti finali della partita contro la Roma. Una sanzione che lo costringerà a saltare anche la gara contro il Monza, lasciando la guida della squadra al suo vice Marco Landucci.
Allegri salta Juventus-Napoli: la decisione del giudice sportivo
Il cartellino rosso ricevuto durante Napoli-Roma costa caro al tecnico azzurro. Le due giornate di squalifica impediranno ad Allegri di seguire la squadra dalla panchina nei prossimi due impegni di campionato.
Oltre alla sfida contro il Monza, dunque, l'allenatore non potrà essere presente nella trasferta contro la Juventus, un appuntamento particolarmente atteso per il suo ritorno a Torino.
In assenza di Allegri, sarà il suo vice Marco Landucci a guidare il Napoli dalla panchina.
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