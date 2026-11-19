Quarantotto ore sono bastate per trasformare una frase pronunciata durante il ritiro della nazionale in un caso di mercato. Altrettante sono servite a Weston McKennie per chiarire la propria posizione. Davanti ai giornalisti statunitensi, il centrocampista ha ribadito che la Juventus resta casa sua e il Manchester United non rientra nei suoi piani.

Nei giorni scorsi il giocatore aveva parlato del futuro di Mauricio Pochettino, che ha lasciato la guida della nazionale americana per accettare la panchina dei Red Devils. Alla domanda su un possibile trasferimento in Inghilterra per ritrovare il suo ex commissario tecnico, McKennie non aveva escluso l'ipotesi. Tanto era bastato per alimentare le indiscrezioni. Lo stesso Pochettino, interpellato sull'argomento, aveva preferito non sbilanciarsi: «Non è questo il momento di parlarne».

«Qualcosa è andato perso»

Dopo il 2-0 contro Haiti, gara in cui ha servito entrambi gli assist, il texano ha deciso di fare chiarezza. «Sono un giocatore della Juventus», ha ribadito, spiegando che. Secondo McKennie, l'equivoco sarebbe nato nella traduzione delle sue risposte: qualcosa si sarebbe perso nel passaggio da una lingua all'altra, modificando il senso delle sue parole.

Il centrocampista ha poi confermato di essere felice a Torino e di voler continuare la propria esperienza in bianconero. Ha ricordato di aver firmato il rinnovo proprio con questa intenzione e di vedersi ancora alla Juventus per molti anni. Un messaggio rivolto anche ai tifosi, preoccupati negli ultimi giorni dalla possibilità di perdere uno dei punti di riferimento della rosa di Luciano Spalletti.

Anche la situazione contrattuale conferma la solidità del legame. L’accordo con la Juventus scade il 30 giugno 2030 e prevede uno stipendio di circa 4 milioni netti a stagione. Il club bianconero ha quindi il controllo della situazione, indipendentemente da eventuali interessamenti dalla Premier League.

Un jolly prezioso per Spalletti

In questa stagione McKennie ha collezionato 11 presenze e un gol, realizzato contro il Lecce nell'ottava giornata di Serie A. Il suo contributo, però, va oltre i numeri: la capacità di adattarsi a diverse zone del campo lo rende una risorsa importante, soprattutto in una fase in cui l'infermeria bianconera continua a essere affollata.

Spalletti sta infatti facendo i conti con diverse assenze in vista della ripresa del campionato. Il tecnico ha ritrovato Zhegrova in gruppo, ma, come raccontato nel nostro aggiornamento sulle condizioni della squadra alla Continassa, l'emergenza non è ancora rientrata.

Terminata la sosta, McKennie tornerà a disposizione per la sfida di domenica 22 novembre contro il Venezia all'Allianz Stadium. Successivamente la Juventus affronterà l'Omonia in Europa League, prima della trasferta di Como. Un calendario ravvicinato nel quale la sua presenza potrà rivelarsi particolarmente utile, anche alla luce delle parole di Paolo Montero: accontentarsi non è un'opzione.

Il capitolo Manchester United, almeno per il momento, è chiuso. McKennie ha chiarito la propria posizione e allontanato le voci che rischiavano di accompagnare la Juventus fino alla finestra di mercato di gennaio.