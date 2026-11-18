Dopo la convincente prestazione contro l'Inter, la Juventus Women torna protagonista in Champions League. Le bianconere di Isaac Guerrero ospitano il Leuven a Biella nella quinta giornata del League Stage, con l'obiettivo di avvicinarsi alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Nella giornata di ieri, vigilia dell'incontro, l'allenatore ha presentato la partita, soffermandosi sull'importanza dell'appuntamento, sulla crescita della squadra e sulle qualità delle avversarie.

Guerrero: “Nella Juventus non ci sono partite amichevoli”

L'importanza della sfida e la crescita del gruppo

“Nella Juventus non ci sono partite amichevoli. Questa è una partita importante, ma non lo è meno di quella con l'Inter. Abbiamo una squadra molto giovane, io sono fiducioso che nel futuro prossimo possiamo avvicinarci ad un alto livello. Sarà un bel palcoscenico, una partita di Champions importante, una partita a cui le ragazze si sono meritate arrivare. E questo anche è da sottolineare, perché non è stato un cammino facile, non è stato un percorso facile”.

Il rispetto per il Leuven

“Il Leuven è una grande squadra. Sono le campionesse del loro paese, del Belgio, si sono qualificate per questa Champions con meriti propri, come lo stesso che abbiamo fatto noi”.