A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Atalanta, Weston McKennie è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista bianconero ha fatto il punto sulle condizioni della squadra, sottolineando l’importanza di concentrarsi sulla sfida contro la formazione bergamasca dopo l’impegno in Europa League. Nel suo intervento anche un passaggio sul proprio ruolo e sulla precedente partita contro il Sassuolo.

McKennie, le condizioni della Juve

Il centrocampista ha spiegato che la squadra si sente bene dal punto di vista fisico, ma ha evidenziato come la gara contro l’Atalanta presenti caratteristiche diverse rispetto all’impegno europeo. L’obiettivo è affrontare con la giusta attenzione un avversario difficile e provare a conquistare l’intera posta in palio.

“Fisicamente stiamo bene. Oggi sarà una partita diversa rispetto all’Europa League: dobbiamo concentrarci sull’Atalanta, che è un avversario complicato da affrontare. Speriamo di riuscire a portare a casa i tre punti”.

“Sono sempre a disposizione”

McKennie ha poi parlato della propria disponibilità a ricoprire diversi ruoli in campo, ribadendo la volontà di mettersi al servizio dell’allenatore. Anche quando non viene impiegato, il centrocampista cerca di dare il proprio contributo sostenendo i compagni.

“Mi metto sempre a disposizione dell’allenatore e sono pronto a giocare dove mi chiede. Anche quando non scendo in campo, cerco di trasmettere energia ai miei compagni”.

Il Sassuolo è alle spalle

In chiusura, il bianconero è tornato brevemente sulla partita contro il Sassuolo. Un risultato che non può essere semplicemente cancellato, ma che non deve distogliere l’attenzione dall’impegno odierno.

“Non possiamo fare finta che la partita contro il Sassuolo non sia mai esistita, ma adesso dobbiamo concentrarci su questa sfida”.