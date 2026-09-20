Sono state diramate le formazioni ufficiali di Juventus-Atalanta, sfida valida per la quinta giornata di campionato e in programma questa sera alle 18:00 all’Allianz Stadium. Luciano Spalletti sceglie il 4-2-3-1 per affrontare la formazione bergamasca, con Vicario tra i pali e Kolo Muani al centro dell’attacco. Dall’altra parte, Maurizio Sarri risponde con un 4-3-3, affidandosi a Carnesecchi in porta e a un tridente composto da De Ketelaere, Krstovic e Rowe.

Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceição, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Kessie, Samardzic, Ederson D.S.; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri

Fischio d’inizio alle 18:00

Manca ormai pochissimo all’inizio della partita. Juventus e Atalanta sono pronte a sfidarsi all’Allianz Stadium in una gara che mette in palio punti importanti per la quinta giornata di Serie A. Spalletti e Sarri hanno scelto i rispettivi undici titolari: adesso la parola passa al campo.