A pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Atalanta, Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. L’attuale direttore sportivo nerazzurro, ex dirigente bianconero, ha commentato le scelte di Maurizio Sarri e il momento della squadra bergamasca, tornando anche sulla propria esperienza a Torino e sui calciatori che aveva portato alla Juventus.

Giuntoli, le scelte di Sarri

Il dirigente ha spiegato la scelta del 4-3-3 per la partita contro i bianconeri, sottolineando come l’Atalanta sia ancora alla ricerca della propria identità. Nonostante la sconfitta nell’ultima gara, Giuntoli ha individuato segnali di crescita e ha invitato la squadra a proseguire lungo il percorso intrapreso.

“Il mister ha scelto di schierarci con il 4-3-3 per questa partita. Siamo ancora alla ricerca della nostra identità, ma penso che l’ultima gara, pur essendosi conclusa con una sconfitta, abbia rappresentato un passo avanti. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione”.

Il passato alla Juventus

Giuntoli ha poi dedicato un passaggio alla sua esperienza in bianconero, definendola importante, ma ribadendo che in questo momento la sua attenzione è rivolta esclusivamente all’Atalanta. Il dirigente ha inoltre ringraziato la società bergamasca per l’opportunità professionale ricevuta.

“Alla Juventus ho vissuto due anni significativi, ma adesso sono concentrato sull’Atalanta. Voglio ringraziare la società per avermi dato la possibilità di ricoprire questo incarico”.

I giocatori scelti in bianconero

Infine, Giuntoli ha commentato lo spazio che alcuni calciatori arrivati durante la sua esperienza alla Juventus stanno trovando in squadra. Il dirigente ha espresso soddisfazione nel vederli riuscire a esprimersi, pur ribadendo che il suo pensiero è rivolto al presente con l’Atalanta.

“Forse ad alcuni ragazzi non è stato dato abbastanza tempo per mostrare le proprie qualità. Sono contento che adesso ci stiano riuscendo, ma in questo momento la mia attenzione è rivolta soltanto all’Atalanta”.