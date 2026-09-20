Juventus e Atalanta si affrontano questa sera alle 18:00. Segui su Juvenews.eu la diretta testuale della sfida, con aggiornamenti, cronaca e risultato in tempo reale.

Riccardo Focolari

Questa sera, alle 18:00, la Juventus scende in campo contro l’Atalanta in una sfida tutta da seguire. I bianconeri cercano un risultato importante davanti ai propri tifosi, ma dovranno fare i conti con una squadra bergamasca pronta a giocarsi le proprie carte. Segui su Juvenews.eu la diretta testuale, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca e tutti gli episodi della partita.

Juventus-Atalanta

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