McKennie: “Molti dicevano che non sarei arrivato. Il mio gol preferito quello al Barcellona”

Il calciatore ha risposto ad alcune domande

redazionejuvenews

La Juventus si sta preparando alla Continassa, che lascerà nella giornata di domani per volare a Barcellona, dove giocherà il Trofeo Gamper contro i padroni di casa: la sfida sarà per la prima volta doppia, visto che oltre alle formazioni maschili, anche quelle femminili giocheranno una contro l'altra. Un'ultima amichevole prima di rientrare in Italia, dove Allegri guiderà la preparazione per le ultime due settimane prima dell'inizio della Serie A. La Juventus è attesa dall'amichevole con l'Atalanta il 14 agosto, una settimana prima dell'esordio con l'Udinese in campionato, al quale i bianconeri vogliono arrivare nel pieno della forma. Cherubini sta lavorando sul mercato per perfezionare la squadra, mentre Allegri sta conoscendo i nuovi giocatori che ha trovato con il suo ritorno a Torino.

Uno di questi è il centrocampista americano Weston McKennie, approdato la scorsa estate in bianconero, che ha risposto ad alcune domande postegli dai tifosi attraverso la pagina Instagram "the18soccer", postando poi il video dell'intervista sui suoi canali social. Tra risate, scherzi e cucina, McKennie ha risposto alle curiosità dei suoi fans: “La mia esultanza preferita è quella con la bacchetta di Harry Potter. La mia vita non è stata lineare: molti dicevano che non sarei arrivato, che non ero pronto, ho dovuto affrontare anche questo tipo di pressione durante la mia crescita. Anche alla Juve dicevano che non avrei giocato e sarei rimasto in panchina".

"Il mio gol preferito è quello all Barcellona in Champions. Da bambino ho viaggiato a Barcellona, ho visitato lo stadio vedendo i giocatori che si stavano allenando: Ronaldinho, Messi, Puyol, Abidal. Mi è arrivato un pallone e gliel’ho ritirato in campo, mai avrei pensato di giocare su quel campo, figuriamoci di segnare un gol. Il mio prossimo tatuaggio sarà un orologio antico, con data e ora di quando ho fatto il mio debutto da professionista".