Weston McKennie compie oggi, venerdì 28 agosto, 28 anni. Il centrocampista statunitense festeggia ancora una volta il proprio compleanno con la maglia della Juventus, club nel quale è arrivato nell’estate del 2020.

In questi anni McKennie si è ritagliato un ruolo importante all’interno della squadra, diventando uno dei giocatori più duttili e apprezzati dell’ambiente bianconero. La Juventus ha voluto celebrare il suo compleanno attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

Gli auguri della Juventus

“Oggi, venerdì 28 agosto, Weston McKennie compie 28 anni. Un altro compleanno festeggiato con i colori bianconeri addosso dall'arrivo a Torino nell'estate del 2020.

In questo lungo percorso insieme, Wes è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la squadra, collezionando 231 presenze e mettendo a segno 27 reti. Dati che raccontano solo in parte l'impatto di un calciatore unico nel suo genere: un elemento imprevedibile e prezioso, capace di interpretare con naturalezza qualsiasi ruolo sul terreno di gioco. Centrocampista d'inserimento, rifinitore, esterno su entrambe le corsie o difensore all'occorrenza, McKennie è una risorsa totale dotata di spirito di sacrificio, atletismo e spiccata propensione offensiva.

Corsa, energia e un sorriso contagioso che gli hanno permesso di conquistare da tempo l'affetto di tutto l'ambiente bianconero che gli augura un felice compleanno: tanti auguri, Wes!”