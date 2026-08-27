Arek Milik può lasciare la Juventus con una risoluzione del contratto, mentre Jeff Ekhator è seguito dal Parma per un possibile prestito.
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Il reparto offensivo della Juventus potrebbe registrare altre due uscite negli ultimi giorni di mercato. La dirigenza bianconera sta infatti valutando il futuro di Arek Milik e Jeff Ekhator, due situazioni differenti ma accomunate dalla possibilità di una partenza da Torino.
Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il futuro del centravanti polacco potrebbe essere lontano dalla Juventus, mentre per il giovane attaccante arrivato in estate si valuta soprattutto un'esperienza in prestito.
Milik, possibile risoluzione del contratto
La situazione più delicata riguarda Milik. Il centravanti polacco potrebbe arrivare alla risoluzione del contratto con la Juventus, anche alla luce delle problematiche fisiche che negli ultimi mesi hanno condizionato la sua disponibilità.
Il club bianconero starebbe quindi lavorando per trovare una soluzione definitiva, con l'obiettivo di liberare un ulteriore spazio all'interno della rosa e alleggerire il monte ingaggi.
Ekhator verso il prestito
Diverso il discorso per Jeff Ekhator. Il giovane attaccante, arrivato alla Juventus proprio durante questa sessione estiva, potrebbe lasciare temporaneamente Torino per trovare maggiore continuità.
L'obiettivo della società sarebbe infatti quello di garantirgli minutaggio ed esperienza, opportunità che difficilmente avrebbe a disposizione restando nella rosa di Luciano Spalletti.
Il Parma si muove per il giovane attaccante
Su Ekhator ci sarebbe in particolare l'interesse del Parma, pronto a valutare concretamente l'operazione. Il club emiliano potrebbe rappresentare la destinazione ideale per permettere al giocatore di misurarsi con maggiore continuità e completare il proprio percorso di crescita.
Le prossime giornate saranno quindi decisive per entrambe le situazioni, con la Juventus impegnata a sfoltire ulteriormente il reparto offensivo.
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