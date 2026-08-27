Mancano ormai sei giorni alla chiusura del calciomercato e il futuro di Jonathan David è diventato uno dei temi principali in casa Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti canadese potrebbe lasciare Torino anche con la formula del prestito, permettendo al club bianconero di liberare spazio nella rosa e alleggerire il bilancio.

David, Atletico Madrid e Paris FC alla finestra

Sul giocatore si è mosso con decisione l'Atletico Madrid. David sarebbe particolarmente lusingato dall'interesse del club spagnolo e dalla possibilità di lavorare agli ordini di Diego Simeone.

Nelle ultime ore sarebbe inoltre emerso il sondaggio del Paris FC, pronto a valutare la possibilità di inserirsi nella corsa all'attaccante canadese.

La Juventus dovrà quindi capire quale sarà la soluzione migliore per il futuro di David, anche considerando le esigenze legate alla rosa e al bilancio.

L’addio di David può sbloccare il mercato

La partenza dell'attaccante rappresenterebbe un passaggio fondamentale per le strategie bianconere. Liberare uno slot in attacco e alleggerire il monte ingaggi permetterebbe infatti alla società di intervenire nuovamente sul mercato.

L'obiettivo è trovare un nuovo terminale offensivo da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, soprattutto dopo l'infortunio di Kenan Yildiz.

Zirkzee resta una possibilità

Tra i nomi monitorati dalla Juventus continua a esserci Joshua Zirkzee. L'olandese del Manchester United non rappresenta necessariamente la prima scelta per caratteristiche fisiche, ma la possibilità di arrivare a Torino in prestito lo rende una soluzione concreta per gli ultimi giorni di mercato.

Il possibile addio di David potrebbe dunque dare il via a un vero e proprio domino in attacco. La Juventus deve accelerare: con il gong sempre più vicino, ogni operazione potrebbe diventare decisiva.