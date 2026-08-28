La trattativa per Franck Kessié continua ad avanzare. La Juventus non molla la presa sul centrocampista ivoriano e lavora per arrivare alla fumata bianca nel più breve tempo possibile.

A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Romano, che ha svelato nuovi dettagli sui contatti tra le parti.

Kessié, nuovi incontri con la Juventus

Secondo Romano, ieri si sono svolti due incontri tra le parti. Il primo negli uffici di Giovanni Carnevali, mentre il secondo è andato in scena in un hotel nel centro di Milano.

La trattativa sarebbe ormai entrata nella fase decisiva e l'accordo si starebbe avvicinando. Restano da definire alcuni aspetti economici e contrattuali prima di poter arrivare alla chiusura definitiva.

Romano: “L’accordo si sta avvicinando”

Queste le parole dell'esperto di mercato:

“La Juventus sta lavorando sui dettagli del contratto di Kessié. Ieri ci sono stati due incontri tra le parti: prima negli uffici di Carnevali, poi anche in un hotel nel centro di Milano. L’accordo si sta avvicinando. Focus sugli anni di contratto, sullo stipendio e sul bonus alla firma, normale quando si prende un calciatore così importante a parametro zero”.

La Juventus continua quindi a lavorare per definire gli ultimi dettagli e regalare a Luciano Spalletti un importante rinforzo per il centrocampo.