Marocchino: “Juve, recuperi fondamentali. Non capisco Di Maria…”

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione dei bianconeri, parlando anche di Di Maria.

redazionejuvenews

Domenico Marocchino, ex calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a IlBiancoNero.com. Ecco le sue parole sulla Vecchia Signora e la Serie A: "Qui mi sembra un pò un negozio di cristalli, ce ne sono tre o quattro che appena mettono il piede in campo si creano dei problemi. Non capisco neanche Di Maria che si è fatto male in allenamento, in nazionale difficilmente si fa male, solo con il club accade questo. Il recupero di questi giocatori di grande spessore sarà fondamentale. E' chiaro che serve anche recuperare il ritmo partita, ma vogliamo almeno vederli con quello che sono costati'.

L'Inter di Trapattoni e anche la Juve di Conte conclusero una stagione senza sconfitte quindi tutto può accadere. Il vantaggio che ha il Napoli è quello di poter gestire l'ampio margine che ha creato nelle restanti gare da disputare. Non deve andare a testa bassa perchè deve portare a casa il risultato, ma rifare una striscia come quella di adesso non sarà facile.

Sicuramente un interruzione è solo un vantaggio per recuperare gli infortunati, ma per il resto, fermarsi è come scendere da una bicicletta in salita e se rimonti non è mai facile prendere il ritmo. Qualche difficoltà ci potrebbe essere".