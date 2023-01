Le probabili formazioni di Cremonese-Juve: dubbio sulla fascia destra

Dopo circa due mesi di stop la Serie A di prepara a ripartire. La Juve dopo le sei vittorie consecutive nell'ultima parte del 2022, vorrà iniziare il nuovo anno con il piede giusto . La prima avversaria del 2023 sarà la Cremonese di Alvini, squadra sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare. Allegri dovrà fare i conti con una lunga serie di infortunati: chi scenderà in campo? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre.

Per la Juventus spazio all'ormai collaudato 3-5-2. Szczesny in porta, con Danilo, Bremer e Alex Sandro a comporre la linea di difesa a tre. sulle fasce potrebbero vedersi Kostic e Chiesa, anche se l'italiano è in ballottaggio con i giovani Akè, Barbieri e Soulè. In mediana spazio a Fagioli, Locatelli e Rabiot, con Kean e Milik come coppia d'attacco.