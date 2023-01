LIVE Mercato Juve | Cherubini ci prova: offerta più alta mai presentata

Si è aperto ufficialmente il calciomercato e la Juventus proverà ad assestare almeno un paio di colpi che possano migliorare la qualità della rosa bianconera. L'obiettivo ambizioso è quello di tentare la rimonta sul Napoli capolista, attualmente distante 10 punti e di fare bene in Europa League e Coppa Italia. Su Juvenews troverete tutti i giorni il nostro live di mercato sempre aggiornato. Tutte le ultime notizie sulle mosse della Vecchia Signora in tempo reale. Per facilitare la lettura, abbiamo deciso di dividere gli aggiornamenti per reparto. Vi basterà cliccare sulla voce che vi interessa, fra difesa, centrocampo e attacco per sapere come il ds Cherubini sta provando a rinforzate quella zona del campo.