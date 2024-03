Marino: “Allegri? Difficilmente resterà sulla panchina della Juve”

Pierpaolo Marino, dirigente, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Tutti Convocati su Matias Soulè, calciatore di proprietà di Madama, ma in prestito al Frosinone, assoluto protagonista della stagione dei ciociari, e nel mirino di diverse squadre di Premier League: "Soulè? Non mi aspettavo un'esplosione simile così presto. Se tieni il giocatore deve avere la possibilità di giocare, trovando spazio. Dipende anche dalla disponibilità e dall'attitudine del giocatore nel non essere un titolare fisso. Allegri e Pioli? Sinceramente li vedo entrambi con tante possibilità di affermazione in altre squadre, anche all'estero, quindi difficilmente resteranno la prossima stagione nella Juventus e nel Milan".